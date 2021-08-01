24 أغسطس.. العالم يودع فصل الصيف

جدة - نرمين السيد - وفى هذا اليوم تحديدًا، وبحسب خبراء الفلك، يظهر نجم سهيل ناحية أقصى الأفق الجنوبى فى نصف الكرة الشمالى، ويعتبر هذا الظهور بداية نهاية فصل الصيف الشمالى، ودخول فصل الخريف فلكيا.

يعتبر فصل الخريف من الفصول الأربعة، ويأتى بين الصيف والشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة فيه تدريجياً وغالباً ما يرجح إليه بمصطلح تساقط أوراق الشجر، ويبدأ هذا الفصل فى نصف الكرة الشمالى باعتباره الفترة الممتدة بين الاعتدال الخريفى أى تساوى الليل والنهار فى الطول حتّى الانقلاب الشتوى، بعدها يبدأ الخريف فى الظهور فى نصف الكرة الجنوبى.

ويحدث الانتقال فى درجات الحرارة فى فصل الخريف بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء فى خطوط العرض المتوسطة والعالية، ويمتاز الخريف فى المناطق القطبية بكونه قصير جداً.

تحدث دورة الفصول بسبب ميل الأرض على محورها ومدار الكوكب حول الشمس، فعندما يشير المحور نحو الشمس يختبر النصف الأول من الأرض فصل الصيف بينما النصف الآخر المائل بعيداً عن الشمس فيختبر فصل الشتاء، وعندما تعبر الأرض ربع مدراها حول الشمس يصبح محور الأرض عمودياً على المدار أى موازياً للشمس، وتسمى هذه اللحظات بالاعتدال أى أن طول الليل والنهار متساويان.

كما أن هذا الحدث الفلكى يثبت كروية الأرض للأشخاص الذين ما زالوا يؤمنون بسطحية الأرض.