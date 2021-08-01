بسبب الخصوصية.. جوجل تتبع سياسات جديدة مع Google Play

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة عبر مواقعها الرسمية : "نعمل عن كثب مع مطورى البرامج للحفاظ على متجر Google Play كمساحة آمنة وموثوقة لتحميل التطبيقات من قبل مليارات المستخدمين حول العالم، لذا نطور قسم أمان جديد لهذا المتجر لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين.. سنتفق مع المطورين على آلية تجعل عملية تحميل التطبيقات أكثر شفافية، ليظهر للمستخدم شرح مفصل عن البيانات التى يجمعها ويشاركها كل تطبيق"، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وتبعا لجوجل فإن التطبيقات التى سيسمح بالتعامل بها عبر متجر Google Play مستقبلا ستكون أكثر شفافية من ناحية الإعلان عن البيانات للمستخدم، وسيضطر مطوروها للإعلان عن عدة نقاط للمستخدمين أهمها:

-توضيح إذا كانت التطبيق يتبع سياسة أمان معينة.

-منح المستخدمين حرية اختيار مشاركة البيانات من قبل التطبيق.

-إتاحة التطبيق للمستخدمين إمكانية حذف البيانات فى حال قرروا إلغاء تثبيت التطبيق.

-الإعلان فيما إذا كان التطبيق يتبع سياسة "الحماية العائلية" التى تستخدم من قبل بعض الأهالى للتحكم بنوعية البياناتت التى يمكن أن تصل لأطفالهم.

وتتوقع الشركة اتباع السياسات الجديدة اعتبارا من العام القادم، وذلك بعد التنسيق مع مطورى التطبيقات وتطلعهم على كل الشروط اللازمة للترويج لمنتجاتهم عبر المتجر.