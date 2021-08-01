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جدة - نرمين السيد - واستغلت الأم مهارتها فى التصميم لأجل تشكيل مجسمات مصغرة لأشياء محيطة بحياة طفليها، مثل حافلة المدرسة وخزانة الملابس وشوايات الطعام أو السيارات وماكينات غسل الملابس.
ولجأت إلى فكرة صنع لعب الأطفال من الكرتون بسبب غلاء ثمنها فى الأسواق، وأوضحت قائلة: "ستُصبح ممتعة أكثر عندما تصنعينها بيدك، وسيحبها الأطفال عندما يشاركون فى تصميمها"، وفقا لموقع "مترو" البريطانى.
وبدأت الأم فى تصنيع الألعاب منذ عامين، بعد طلب ابنها فى عمل سفينة قراصنة، وأضافت أن ألعاب الكرتون التى تصنعها تتميز بإمكانية فردها وطيها وحفظها لاستخدامها فى أوقات مختلفة.
وبالنسبة لتكلفة تصنيع الألعاب من صناديق الكرتون تشير إلى إنها تكاد تكون بلا كلفة، إذا لا تحتاج سوى شرائط اللصق والألوان، مبينة أنها فى بعض الأحيان تستغنى عن تلوين الألعاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دون تكلفة.. أم تستعين بالكرتون لتشجيع أطفالها على الابتكار والإبداع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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