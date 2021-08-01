جدة - نرمين السيد - ويبدأ طرح الهاتف فى دول أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية ثم الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتى "Axon 30" بشاشة ن نوع AMOLED، بقياس 6.9 بوصة، بدقة عرض FHD +.
ويتميز الهاتف الصينى الجديد "Axon 30" بوجود كاميرا سيلفى أسفل الشاشة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق.
ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، بالإضافة إلى بطارية بقوة 4200 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات.
ويُطرح الهاتف بلونين الأسود والأخضر، وبسعر يبلغ 338 دولار، أى ما يزيد عن 5 آلاف جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع اقتراب طرحه.. مواصفات وسعر هاتف «Axon 30» الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.