مع اقتراب طرحه.. مواصفات وسعر هاتف «Axon 30» الجديد

جدة - نرمين السيد - ويبدأ طرح الهاتف فى دول أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية ثم الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتى "Axon 30" بشاشة ن نوع AMOLED، بقياس 6.9 بوصة، بدقة عرض FHD +.

ويتميز الهاتف الصينى الجديد "Axon 30" بوجود كاميرا سيلفى أسفل الشاشة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق.

ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، بالإضافة إلى بطارية بقوة 4200 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات.

ويُطرح الهاتف بلونين الأسود والأخضر، وبسعر يبلغ 338 دولار، أى ما يزيد عن 5 آلاف جنيه مصرى.