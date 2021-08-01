أجمل صور لـ الروسية فاليرى كوفمان

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جدة - نرمين السيد - ولدت فاليرى كوفمان فى 30 مايو 1994، فى موسكو بروسيا، وانضمت إلى عالم الأزياء والموضة حتى لمع اسمها وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى روسيا.
ونالت شهرة واسعة مع ظهورها على أغلفة المجلات العالمية، ولتألقها فى عروض الأزياء.
وتحرص فاليرى كوفمان على مشاركة متابعيها بإطلالات أنيقة جذابة وملابس نالت إعجابهم.
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