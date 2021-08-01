الأسبوع المقبل.. زحل سيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض

جدة - نرمين السيد - ويمنح زحل مراقبى السماء، فرصة مثالية لإلقاء نظرة على الكوكب ذى الحلقات بكل جماله، فسيكون يوم الإثنين هو أفضل وقت لرؤيته حيث تتحرك الأرض بشكل مباشر تقريبا بين زحل والشمس خلال حدث سماوى سنوى.

وسيكون الحدث مرئيا بالعين المجردة، وذلك من خلال ظهور الكوكب فى الأفق إلى الجنوب الشرقى ويتحرك جنوبًا حتى 01:00 بتوقيت جرينتش، وذلك عندما يكون ثانى أكبر كوكب فى النظام الشمسى فى أوج تألقه فى سماء الليل، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

ووفقا للصحيفة، أشار العلماء إلى أنه يمكن الحصول على لمحة من المشهد فى أى وقت الأسبوع المقبل وخلال الشهر المقبل.

وأشار الدكتور زحل روبرت ماسى، من الجمعية الفلكية الملكية، إلى أنه يكون من السهل رصد زحل لأنه سيظهر فى جزء فارغ نسبيًا من السماء، حيث سيبدو مثل نجم مصفر ولكن الفرق بين الكواكب والنجوم هو أن زحل سيصدر ضوءا ثابتا بدلا من وميض، كما أنه أيضا أكثر إشراقا من الغالبية العظمى من النجوم فى السماء، لذلك سيبرز لهذا السبب.

وسيتمكن الجميع من رؤيته، فكلما ابتعدت عن الشمال، كلما انخفضت فى الأفق، ولكن من السهل تحديد ما إذا كنت تبحث فى الاتجاه الصحيح، ولمن يشاهده بالمنظار يظهر له كنقطة، ولكن يستعد الفلكيين إلقاء نظرة على الحلقات الجليدية للكوكب فى ذلك الوقت وإن كان بتسلكوب صغير.