صور- طريقة ارتداء الأقراط الدائرية البسيطة

جدة - نرمين السيد - وبالنسبة للإكسسوارات، تلعب الأقراط الدائرية دورا مهما فى ظهور مرتديته بشكل مختلف وجديد. وعند ارتداء الفتيات للأقراط الدائرية ذات حجم صغير، يجب تنسيقها مع تسريحة شعر بسيطة مثل ذيل الحصان أو الكعكعة، لإظهار الأقراط بشكل واضح. وترغب المحجبات فى ارتداء تلك الأقراط الداشرية، فعليهم اختيار لفة الحجبا التى تأتى للخلف أو الفضفاضة، أو اختيار التوربان وبذلك تكون أمامك فرصة لارتداء الأقراط الدائرية. وتلجأ بعض الفتيات فى اختيار الأقراط الدائرية بشكلها المعتاد، ولكن يمكن اختيار تلك التى تأتى مرصعة بفصوص من اللؤلؤ أو متصلة بقطعة اكسسوارات أخرى أو المزدوجة، وهناك بعض الأشكال من الأقراط الدائرية التى تأتى بنقوش جلود الحيوانات والتى يفضل ارتدائها مع ملابس سادة بسيطة حتى لا تجعل إطلالتك مبالغة.

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