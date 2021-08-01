افتتاح أكبر قبة فلكية فى العالم

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لسفارة الصين فى السعودية صورا، قالت إنها لمتحف الفلك الذى يغطى مساحة أكثر من 58 ألف متر مربع. وقالت صحيفة "الإندبندنت العربية"، إن الصين فتحت الأبواب على ما وصفته بـ "أكبر قبة فلكية فى العالم". ولفتت الصحيفة إلى أن القبة هى منشأة أنيقة تقع فى منطقة شنغهاى، وتقوم بعرض مآثر خارج الكرة الأرضية. ويقوم مقطع فيديو، أن تلك القبة الفلكية تشبه آلة الزمن، وتم تشييدها فى مدينة شنغهاى الصينية بتكلفة نحو 80 مليون دولار. وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 38 ألف متر مربع، وبها نحو 70 نيزكا بما من القمر والمريخ، إضافة إلى نحو 120 مجموعة قطع أثرية تضم أعمال إسحاق نيوتن وجاليليو ويوهانس، وعلماء آخرين.

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