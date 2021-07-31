تغريم أمازون 746 مليون يورو لاتهامات بانتهاك قواعد حماية البيانات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت لوكسمبورج، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن الغرامة تستند إلى قيام "أمازون" بانتهاك قواعد حماية بيانات العملاء.

من جانبها، نفت "أمازون" هذه الاتهامات قائلة إنها ستدافع عن نفسها وتستأنف الحكم الصادر ضدها.

وقال متحدث باسم الشركة إن "لم يكن هناك انتهاك للبيانات ولم يتم الكشف عن أى بيانات خاصة بعملاء إلى أطراف ثالثة".