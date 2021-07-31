اختيار متحف دبى المستقبل ضمن الأجمل عالميا

وبحسب "سكاى نيوز"، أكد محمد القرقاوى، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبى للمستقبل، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، جعلت من دبى أيقونة للإبداع، سخرت إمكانياتها فى بناء تحفة هندسية عالمية تمثلت فى متحف دبى المستقبل، والذى بالرغم من عدم الانتهاء منه حتى الآن إلا أنه تم اختياره ضمن أجمل متاحف ومبانى العالم.
وقال القرقاوى: "متحف دبى المستقبل أيقونة هندسية تمثل نافذة دبى والإمارات للعالم نحو المستقبل وهو أحد مكونات بيئة دبى الإبداعية يهدف لتعزيز مكانتها كمركز عالمى لتطوير التكنولوجيا ودعم مبادراتها وخططها الإستراتيجية لاستقطاب العقول المبدعة وأصحاب المواهب وصناع التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، كما أنه يشكل نافذة على المستقبل بتصميمه وما سيضمه من تجارب وأفكار لكافة الخبراء والمبتكرين والمبدعين من كافة أنحاء العالم، وسيتيح لزواره تجارب بما يحويه من أدوات للتعرف على تكنولوجيا لتصميم المستقبل وصناعته وشكل الحياة فيه".
ويمثل متحف دبى المستقبل معلماً بارزاً سيضاف خلال افتتاحه للمعالم العمرانية المتميزة لإمارة دبى، وقد حصد شهرة عالمية قبل الانتهاء منه بفضل تصميمه الفريد من نوعه وبفضل التقنيات التى تم توظيفها فى إنجاز المعلم العمرانى الأكثر انسيابية على مستوى العالم.
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