الشرطة البولندية تكشف مقرا لسكّ البيتكوين فى مقرها

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا لقناة "تى فى أن 24"، إن "موظفا حكوميا وليس عنصرا فى الشرطة حول الطاقة الكهربائية لتصنيع البيتكوين فى مقر الشرطة للأسف الشديد".
وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية"، مؤكدا أن "المعمل هذا لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة".
وحسب القناة، جرى صرف الموظف من عمله، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، كما ويتوقع صرف شخص آخر عما قريب.
وتعمل العملات المشفرة مثل البيتكوين بواسطة نظام غير مركزى مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التى توافق على الصفقات حول العالم.
كما يستخدم مشغلوها معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفر لهم تلقائيا العملة الرقمية.
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