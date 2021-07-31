ميزة جديدة من تليجرام

جدة - نرمين السيد - ويسمح إصدار من التطبيق المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندوريد" بانضمام 1.000 شخص كحد أقصى إلى مكالمة مع 30 بثا متزامنا.
وبحسب "سبوتنيك"، أكد تطبيق "تليجرام" فى بيان له أنه سيواصل زيادة أعداد المتابعين للفيديوهات الجماعية.
كما يتضمن الإصدار الجديد لـ"تليجرام" تحديث ميزة مراسلة الفيديو لكى يتمكن المستخدمون من مشاهدته بدقة أعلى، وكذلك السماح للمستخدمين بمشاركة شاشتهم مع الصوت أثناء مكالمات الفيديو بين شخصين، وضبط رسائلهم على الحذف التلقائى بعد شهر واحد بدلا من يوم أو أسبوع كما هو مسموح بالخيارات القديمة.
كذلك يتضمن أحدث إصدار دعما لسرعات تشغيل (0.5x و 1.5x و 2x)، بالإضافة إلى رسوم متحركة جديدة من أجل إرفاقها مع الرسائل.
وكان تطبيق "تليجرام" أعلن عن إضافة ميزة محادثات الفيديو الجماعية فى شهر يونيو الماضى.
وزاد الإقبال على تحميل تطبيقات "تليجرام" و"سيجنال" خلال العام الحالى، بعد إعلان تطبيق التراسل الفورى "واتسآب" عن فرض شروط جديدة على مستخدميه تتعلق بحصول شركة "فيسبوك" الذى تملكه على بياناتهم الخاصة، وإلا سيتم طردهم منه، لكنه تغاضى عنها فيما بعد.
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