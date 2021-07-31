أمريكية تحصد لقب أكبر فم فى العالم من موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، احتفلت سامنثا رامسيدل، مع متابعيها على تطبيق تيك توك، والبالغ عددهم 1.7 مليون باللقب.
وتكسف الفتاة 11.000 جنيه إسترلينى لكل مقطع فيديو تنشره على تطبيق مشاركة الفيديو، حيث تحظى أعمالها بمشاهدات كبيرة للغاية بسبب شكلها غير المألوف
وذهبت الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا ، والمقيمة فى ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة، إلى طبيب أسنان محلى، وحصل الدكتور على مرتبة الشرف فى قدرته على تكبير طول وعرض فمها والذى أصبح بطول 6.25 سم.
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