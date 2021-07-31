فيديو.. مقاول يهدم عقارا بعد تأخر صاحبه فى سداد ديونه فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وححسب صحيفة مترو، استخدم المقاول حفارًا فى العملية، التى أسفرت عن تدمير واجهة المنزل بالكامل، فى مدينة بلومبيرج جنوبى ألمانيا.

وقاد المقاول الحفار بنفسه، حيث ظهر فى فيديو وهو يضرب ويحطم شرفات وبلكونات المبنى المكون من 3 طوابق، كما قام بتحطيم الكثير من الواجهات الزجاجية.

ولم تسفر تلك العملية غير المتوقعة عن ضحايا بشرية، حيث إن المنزل كان خاليا من السكان.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن صاحب المبنى مدين للمقاول بـ 4.2 مليون جنيه إسترلينى.