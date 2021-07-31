أنايس مالى.. نجمة فيكتوريا سيكريت

جدة - نرمين السيد - ولدت أنايس منغار مالى فى 22 يناير 1991 وعرفت بظهورها فى عرض فيكتوريا سيكريت عام 2011. منحها طولها البالغ 1.75 سم، أن تكون فى مقدمة الصفوف، كما تتميز بلون شعرها البنى. وفى 2014 شاركت مالى فى معرض أزياء دايان فون فورستنبرغ فى أسبوع الموضة بنيويورك، الأمر الذى فتح أمامها أبوابًا كثيرة فى عالم الأزياء، وصلت من خلالها إلى العالمية.

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