هواوى تبدأ المنافسة بـ P50 Pro

جدة - نرمين السيد - وتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (158.8/72.8/8.5) ملم، وزنه 195 ج.
أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2700/1228) بكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا.
وتعمل نسخ هذا الجهاز بنوعين من المعالجات، معالجات QualcommSM8350 Snapdragon 888 4G، ومعالجات Kirin 9000، وذواكر وصول عشوائى 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت، ومعالجات رسوميات Adreno 660.
وتم تجهيز الهاتف بأربع عدسات بدقة (64+50+40+13) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.
وحصلت هذه الأجهزة على نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 الحديث، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطاريات بسعة 4360 ميلى أمبير يمكن شحنها سلكيا عبر شواحن باستطاعة 66 واطا.
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