فيديو.. ضبط 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرعبة فى شوارع الرياض

جدة - نرمين السيد - وظهر الشباب الأربعة وهم يرتدون أقنعة تشبه رأس حيوان إنسان الغاب، ويتعمدون الظهور المفاجئ للمواطنين فى الأماكن العامة لتخويفهم.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، نجحت السلطات فى تحديد هوية الأشخاص فى الفيديو، وتمكنت من ضبطهم فى أسرع وقت، وهو ما أشاد به رواد مواقع التواصل.

وأوضح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتهمين 4 مواطنين فى العقدين الثانى والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.