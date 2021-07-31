عائلة بن لادن تعرض قصرها فى أمريكا للبيع مقابل 28 مليون دولار

وبحسب التقارير الأمريكية، تعود ملكية المنزل إلى إبراهيم، الأخ الأكبر غير الشقيق لأسامة بن لادن، ويقع فى منطقة "بيل إير" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والذى اشتراه فى عام 1983، وتم بناءه منذ عام 1931.
ووفقاً لإعلان البيع، فإن القصر المكون من طابقين يمتد على مساحة لا تقل عن 660 مترًا مربعًا، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات.
ومن جانبها، أكدت الوسيطة العقارية المسؤولة عن المنزل، فلورنس مطر، أن إبراهيم وأسرته لا علاقة لهم بأسامة بن لادن، معربة عن استيائها من ربط البعض لإعلان البيع بزعيم القاعدة السابق.
وفى تصريحات نقلها موقع "الحرة" الأمريكى، قالت مطر: "أعرف العائلة منذ أكثر من 30 عاما، هم أناس رائعون"، مضيفة: "أنت تتحدث عن 53 أخ وأخت، بعضهم لا يعرف الآخر حتى، إنها عائلة ضخمة".
واعتبرت فلورنس مطر أن "ربط هذا المنزل بذاك الشخص ـ أسامة بن لادن ـ أمر سخيف وأحمق"، مؤكدة أن المنزل لا علاقة له بالزعيم السابق للقاعدة بأى شكل من الأشكال.
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