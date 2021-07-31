فيديو- ماريا فرهاد سالم ملكة جمال العراق.. هاربة من داعش

جدة - نرمين السيد - مارى فرهاد (20 عاما) تنحدر من أسرة مسيحية من سهل نينوى، وكانت نزحت إلى أربيل فى كردستان العراق بعد احتلال داعش لمدينتها الحمدانية عام 2014، بحسب وسائل إعلام محلية.

وجرى اختيار ماريا التى درست علوم الحاسبات من بين 17 متنافسة.

وعبرت ماريا فرهاد عن سعادتها، قائلة فى تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "سيكون لدى مستقبلا ومشاريع كثيرة تفيد بلدى".