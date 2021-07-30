فيديو.. حكم بالسجن 5 سنوات على سفاح القطط البريطانى

جدة - نرمين السيد - ومثل ستيف بوكى "54 عاما"، بتهمة قتل تسع قطط وإيذاء سبع أخرى بين أكتوبر 2018 ويوليو 2019، فضلا عن حيازة سلاح أبيض بما يتعارض مع القانون.

وخلال المحاكمة التى جرت فى محكمة هوف كراون بالقرب من برايتون، روى أصحاب الحيوانات الأليفة المقتولة معاناتهم عند العثور على قططهم مضرجة بالدماء عند مدخل المنزل.

ونفى بوكى أى علاقة له بعمليات القتل هذه التى سمع عنها فى الأخبار، على حد قوله، لكن عثر على صورة لقط نافق محفوظة فى هاتفه المحمول.

وأذاعت قناة سكاى نيوز فيديو التقطته الكاميرات الأمنية للجانى وهو يتتبع ويؤذى القطط.

وخلال أشهر، بقى الغموض يكتنف عمليات القتل هذه التى كانت تنفذ فى الليل خصوصا، قبل التعرف على مرتكبها بفضل كاميرا مراقبة يستخدمها أحد أصحاب الضحايا.