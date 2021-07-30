بيزوس يسقط من على عرش الأثرياء.. خسر 13.7 مليار دولار فى ثوان

جدة - نرمين السيد - واحتل الملياردير الفرنسى برنارد أرنو، المركز الأول بثروة صافية تبلغ 194.6 مليار دولار.
وخسر بيزوس اليوم نحو 13.7 مليار دولار من ثروته، بعد خسائر كبيرة لسهم أمازون منذ انطلاق جلسة وول ستريت.
ووفقا لـ قائمة "فوربس"، تسبب إفصاح الشركة أمس، عن إيرادات أدنى من توقعات السوق وتحذيرها من تراجع أعمالها فى الفترة المقبلة، إلى خسارة سهم أمازون نحو 7% منذ انطلاق تداولات جلسة وول ستريت اليوم.
وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم الجمعة، إثر تقرير قاتم لنتائج الأعمال ربع السنوية من أمازون.كوم.
وظهر بيزوس لأول مرة فى قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين، فى عام 1998 عندما بلغت ثروته 1.6 مليار دولار.
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