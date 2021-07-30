بعد شراء تذاكر بقيمة 35 ألف يورو.. مشجع يابانى يعجز عن حضور منافسات طوكيو

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الجمعة أن المشجع اليابانى الكبير كازونورى تاكيشيما (45 عاما) حضر جميع الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، منذ تلك التى أقيمت فى تورينو 2006، واندهش وتأثر بشدة بالأجواء.
ولفتت الصحيفة إلى أنه ومنذ ذلك الحين ولمدة خمسة عشر عاما، حضر تاكيشيما سبع دورات من الألعاب الأولمبية، فى تورينو وبكين وفانكوفر ولندن وسوتشى وريو وبيونج تشانج، وحضر ما لا يقل عن 106 من المنافسات الأولمبية، وهوما يعتبر رقما قياسيا، وإذا كان قد سمح له بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، لكان قد وصل إلى 134، لكن بالنسبة له، فكرة أن يحقق رقما قياسيا ليس بهذه الأهمية، حسبما قال لموقع دويتشه فيليه: "بالنسبة لى، الأمر لم يكن أكثر من مجرد حكاية لطيفة".
وكان تاكيشيما، وهو رجل أعمال ثرى فى مجال العقارات، قد اشترى 197 تذكرة لأولمبياد طوكيو، وأنفق 4 ملايين ين، أى نحو 35000 يورو، كان ينوى مشاركتها مع عائلته وأصدقائه وموظفيه حتى يدركوا بشكل أفضل شغفه بالأولمبياد.
وخلال حفل الافتتاح، توجه المشجع اليابانى الكبير إلى الاستاد الأولمبى، الذى يتسع عادة لـ 68 ألف متفرج، لكنه بدا فارغا بشكل بائس، باستثناء وجود المسؤولين والشخصيات العامة، وبعد أن فشل فى دخوله للاحتفال، اضطر إلى رؤية الألعاب النارية فوق الاستاد الأولمبى، ومتابعة فقرات الحفل من خلال هاتفه.
أما بالنسبة للتذاكر التى اشتراها ولم يستخدمها، فسيتم رد الأموال إليه بالكامل ومن المتوقع أن يحتفظ بها لشراء تذاكر الدورات الأولمبية المقبلة.
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