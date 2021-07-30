استخراج ثعبان من بطن مسن صينى ابتعله لعلاج الإمساك

جدة - نرمين السيد - حسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الرجل الصينى البالغ من العمر 5 عقود، أصيبت معدته بتلف نتيجة عض الثعبان لها أكثر من مرة بالإضافة إلى إصابته بمضاعفات أخرى.
وفى تعليقه عقب نجاح العملية، قال إنه كان مصابا بالإمساك الشديد منذ فترة، ولم يتمكن من الحصول على العلاج فى المستشفى لعدم قدرته المالية لدفع التكاليف، فاتجه إلى الطب البديل والعلاج بالأعشاب ونصحه أحد أصدقائه بتجربة إدخال ثعبان مائى فى أمعائه لعلاج الإمساك.
وأوضح أنه شعر بإعياء شديد للغاية، رغم أنه كان متأكدًا من أن تلك التجربة لن نتجح!
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