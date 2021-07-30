صور- من هى فاليرى أبو شقرا التى تصدرت الترند؟

جدة - نرمين السيد - وشاركت فاليرى، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، الصور الأولى لها مع زوجها زياد عمار وطفلتيهما من غرفة الولادة.



وعلقت على الصورة قائلة: "بركتان صغيرتان"، وبعدها انهالت تعليقات المهنئين بالمباركة على قدوم طفلتيها.

يذكر أن فاليرى أبو شقرا، من مواليد عام 1992، حصلت على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2015، ودخلت الفن بمشاركتها إلى جانب الفنان قصى خولى فى مسلسل "لا حكم عليه" الذى عرض على منصة "شاهد VIP".



تزوجت أبو شقرا من رجل الأعمال فى حفل وصف بالأسطورى فى أغسطس 2020، وخطفت إليها الأنظار بإطلالتها وحازت تفاصيل احتفالها بمراسم زواجها متابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.



فى 2016 شاركت فى برنامج "رقص النجوم" وحلت فى المركز الثالث، ومن أشهر أعمالها الفنية: "عشرة عبيد زغار، الهيبة العودة، ما فيى، لا حكم عليه".