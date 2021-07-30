صور- سامسونج: الأجهزة القابلة للطى نقلة كبيرة فى موضة الهواتف

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة إلى أن الأجهزة الجديدة ستكون نقلة كبيرة قادرة أن تحدث إنقلابا فى موضة الأجهزة الالكترونية فى وقت قليل من طرحها بالأسواق.
وأوضحت الشركة إلى أنها لا تهدف إلى المزيد من الأرباح، مشيرة إلى أنها حققت أرباحا قدرها 55.56 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام الماضى، على الرغم من تراجع مبيعات الهواتف على خلفية أزمتى جائحة كورونا.
يذكر أن "سامسونج" أعلنت أن هواتفها القابلة للطى ستحل محل هواتف "جلاكسى نوت"، وسيطرح هاتفها الجديد القابل للطى "جلاكسى Z Flip 3" و"Z Fold 3" فى 11 أغسطس المقبل، وبصحبته أول قلم "S Pen" ذكى.
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