صور- لقاء الخميسى فى إطلالة مبهجة بفستان قصير

جدة - نرمين السيد - وظهرت الخميسى، فى جلسة التصوير بفستان مميز قصير يجمع بين اللونين الأبيض والموف، مع صندل أحمر اللون ونظارة، مع استخدام بعض الاكسسوارات والاعتماد على المكياج البسيط الهادئ.
يذكر أن لقاء الخميسى، شاركت فى الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "ضد الكسر"، بطولة نيللى كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسى، وكوكبة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالى.
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