ناسا تؤجل إطلاق «ستارلاينر» بعد مشكلة فى محطة الفضاء الدولية

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جدة - نرمين السيد - جاء إعلان التأجيل قبل يوم واحد من موعد انطلاقها والذى كان محددا له أمس الخميس، وذلك من مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا على متن صاروخ أطلس 5، من إنتاج شركتى لوكهيد مارتن وبوينج.
وأكدت "ناسا" أنها قررت إطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" إلى محطة الفضاء الدولية مرة أخرى يوم 3 أغسطس المقبل.
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