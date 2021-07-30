استطلاع: غالبية الأمريكيين يرغبون فى السفر للترفيه العلاجى

جدة - نرمين السيد - وأشار الاستطلاع أجرته مؤسسة "وان بول" للأبحاث و"إى.دريمز" للسفر، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، إلى أن غالبية الأمريكيين، 57 % ممن يتمكنون من ادخار 1.000 دولار، يفضلون إنفاقه على السفر، وأن 53% يخططون لرحلات قصيرة فى الأشهر الثلاثة المقبلة و 36% يعتزمون القيام برحلات جوية طويلة وهى أعلى معدلات بالمقارنة بسائر الدول.

وبين الاستطلاع أن 42% من الأمريكيين يفضلون قضاء عطلاتهم فى أماكن ليس بها إلا القليل أو خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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كما أظهر أن 35% من المشاركين فى الاستطلاع يضعون الأولوية لعطلات الشواطئ، فى حين يميل 26% إلى عطلات الاستجمام، ويفضل 15% أن تكون عطلاتهم وسط الأماكن الطبيعية ويتطلع 11% لإمضاء إجازاتهم فى أماكن نائية، بينما يفضل 10% أن يقضوا عطلاتهم فى المدن.