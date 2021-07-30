صور- قصة تتويج رولين ستروس بلقب ملكة جمال العالم 2014 

جدة - نرمين السيد - المتسابقات العشر، كن الباقيات من أصل 121 متسابقة، تنتظرن نتيجة المسابقى رقم 64، بعد أن بدأ تاريخ مسابقات ملكات الجمال عام 1951.

حظى الحفل بمشاهدة كبيرة للغاية، قدرتها بعض التقارير حينها بمليار شخص عبر شاشات التلفزيون من جميع أنحاء العالم، وكانت رولين ستروس، الجنوب إفريقية صاحبة الحظ السعيد، وتوجت باللقب.

لم تكن ستروس أول جنوب إفريقية تفوز باللقب، بل سبقها اثنتان من بلادها، عامى 1958 و1974.

ملكة جمال المجر، حينها، إيدينا كولكسار، حصلت على المركز الثانى، وحصلت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث سافريت، على المركز الثالث.

المتسابقات العشرة اللاتى حلوا فى التصفية النهائية، من الهند وجنوب إفريقيا وإنجلترا وغيانا والبرازيل والمجر وكينيا والولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا.

وانضمت إليهم ملكة جمال تايلاند، التى فازت بجائزة اختيار الأشخاص، وصوتوا من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

واختار الحكام ملكة جمال المجر، وملكة جمال أستراليا، وملكة جمال جنوب إفريقيا، وملكة جمال الولايات المتحدة، وملكة جمال إنجلترا على رأس قائمة الخمسة الأوائل قبل اختيار المراكز الثلاثة الأولى.

هزت أحداث هذا العام مقتل ملكة جمال هندوراس، ماريا خوسيه ألفارادو، البالغة من العمر 19 عامًا، والتى قُتلت بالرصاص مع أختها فى نوفمبر من نفس العام.

ستروس طولها 177 سم، من هواة الرياضة والموسيقى.