للمرة الثانية فى شهر.. عطل فنى يضرب سناب شات

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة فى تغريدة لها على موقع "تويتر" أنها على علم بالمشكلة، وأنها تعمل على إصلاحها فى أسرع وقت، مطالبة الجميع بعدم حذف التطبيق وتحميله من جديد والانتظار حتى يتم إصلاح الخلل.

يذكر أن المشكلة الفنية التى واجهها تطبيق "سناب شات" مساء أمس الخميس، هى الثانية خلال شهر يوليو الجارى، حيث أبلغ أكثر من 125000 مستخدم عن مشكلات فى محاولة تسجيل الدخول إلى التطبيق.

يأتى هذا فى الوقت الذى أصدرت "سناب شات" فيه تحديثا يحل المشكلة التى عانى منها مستخدمى تطبيق Snapchat لهواتف آيفون، وهى التحديث المتوفر الآن من خلال متجر آبل للتطبيقات App Store، ولم يؤثر الخطأ الذى أصلحته سناب شات من خلال التحديث على مستخدمى الإصدار المخصص لهواتف أندرويد من التطبيق.