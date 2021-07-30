شاومى تكشف مميزات سوارها الجديد Mi Band X

جدة - نرمين السيد - من المفترض أن يطلق على الجهاز Mi Band X، وسيكون للسوار شاشة مرنة يمكن أن تنحنى حول معصم المستخدم.
ولم يتم الكشف عن تكلفة وتوقيت إصدار الأداة الرياضية الجديدة، لكنها ستكون أغلى بكثير من Mi Band.
وكانت شاومى قدمت تقنية الشحن اللاسلكى الجديدة بقدرة 120 وات، إلى جانب هاتفها الرائد Mi 10 Ultra، والتى يمكنها شحن الهاتف بالكامل فى 23 دقيقة، ومن المقرر أن تنطلق تقنية الشحن السريع الجديدة مع الهاتف الرائد Mi 11 Pro، الذى كشفت عنه الشركة فى شهر مارس الماضى.
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