دراسة: الكلاب قادرة على تمييز كذب البشر

جدة - نرمين السيد - وحسب مجلة Proceedings of the Royal Society B، فإن نتائج التجارب التى أجراها علماء الجامعة وخضع لها 260 كلبا من مختلف السلالات، أكدت قدرة الكلاب على تمييز ما إذا كان الإنسان يكذب ويغشها أم صادق فى التعامل معها.

وتضمنت التجارب التى أجراها الباحثون، وضع سلطانيتين غير شفافتين، إحداهما فارغة والثانية تحتوى على طعام شهى، وبدأ أحد الأشخاص المتطوعين الذى لم يروه سابقا، بإخبار الكلاب عن السلطانية المحتوية على الطعام الشهى، وفعلا حصلت على الطعام وصارت تثق بهذا الشخص.

وبعد ذلك بحضور الكلاب وضع متطوع آخر الطعام فى الإناء الآخر، وكان المتطوع الأول يراقب العملية وما يحدث، وأعيدت هذه العملية ثانية ولكن بغيابه.

ومن ثم أعاد الباحثون التجربة الأولى واستنتجوا، أن الكلاب تتجاهل نصيحة الإنسان، إذا لم يكن حاضرا عند تغيير الإناء المحتوى على الطعام.

ووفقا للباحثين، فحوالى نصف مجموعة الكلاب المشتركة فى التجارب، لم تتبع نصيحة الشخص الذى شاهد عملية تغيير إناء الطعام، وحاول إقناعها بأن الطعام فى السلطانية الفارغة، وهذا يشير إلى أن الكلاب قادرة على تمييز أكاذيب البشر، بحسب الباحثين.

ويشير الباحثون، إلى أن تجارب مماثلة أجريت بمشاركة أطفال دون الخامسة من العمر وقرود المكاك والشمبانزى، أظهرت نتائجها أن الأطفال والقردة كانوا يثقون بالنصائح الكاذبة، اكثر من الكلاب.