جوجل لـ موظفيها: اللقاح أولا قبل العودة للعمل

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للشركة، سوندار بيتشاى، فى رسالة بريد إلكترونى تم إرسالها إلى أكثر من 130 ألف موظف فى "جوجل" حول العالم، إنها تهدف الآن إلى إعادة معظم قوتها العاملة إلى مكاتبها بدءا من 18 أكتوبر بدلا من التاريخ المقرر سابقا فى 1 سبتمبر المقبل، وفقا لـوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأوضح بيتشاى أن "هذا التمديد سيمنحنا وقتا للعودة إلى العمل، مع توفير المرونة لمن يحتاجون إليها".

وأكد بيتشاى أنه بمجرد إعادة فتح مكاتب "جوجل" بالكامل، فإنه يجب تطعيم كل من يعمل هناك، وسيتم فرض هذا المطلب أولا فى المقر الرئيسى للشركة فى ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا ومكاتب أمريكا الأخرى، قبل أن يتم توسيعه ليشمل أكثر من 40 دولة أخرى تتواجد فيها "جوجل".

وشدد بيتشاى أن "التطعيم هو أحد أهم الطرق للحفاظ على صحة أنفسنا ومجتمعاتنا فى الأشهر المقبلة".