فيديو- لتكريم الأفاعى.. المئات يرقصون فى شوارع الهند

جدة - نرمين السيد - ويشارك الهندوس فى الهند وبلدان آسيوية أخرى بيوم الأفاعى المقدس، ويقومون بأداء بعض الطقوس الدينية المعتادة لهذه المناسبة وهم يحملون الأفاعى.
ويطلق على مهرجان الأفاعى اسم "ناجا نانشامى"، الذى يمثل عيدا خاصا لتكريم الأفاعى، اعتاد عليه الهندوس منذ مئات السنين، ويتم الاحتفال به فى يوليو أو أغسطس من كل عام.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لمئات الأشخاص يشاركون فى المهرجان فى الهند.
وخلال الاحتفال يقوم المشاركون بأداء طقوس خاصة تتضمن الرقص ودق الطبول، بينما يعتقد بعض الأهالى أن الأفاعى السامة لا تلدغ إلا الشيطان الحقيقى.
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