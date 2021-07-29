هواوى تطلق أحدث هواتفها بدون خدمات الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى.إن.بى.سى.) الأمريكية أن الإطلاق الجديد بدون خدمات 5G علامة على الخسائر التى تلحقها العقوبات الأمريكية ونقص الرقائق العالمية بشركة التكنولوجيا الصينية. وقال ريتشارد يو من هواوى إن إصدار هواتف بخدمات 5G "بعيدة المنال" بسبب قيود التجارة الأمريكية. ولا يدعم أى من الطرازين الجديدين شبكات الهاتف المحمول 5G، وبدلاً من ذلك يأتى الهاتفان مع شرائح 4G من كوالكوم Qualcomm، ما يعد علامة على كيفية استمرار تأثير القيود التجارية التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على الشركة.

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