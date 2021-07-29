نصائح بسيطة للعناية بالبشرة خلال الصيف

جدة - نرمين السيد - ولمواجهة ذلك تكشف خبيرة التجميل ناعومى بيل عدة خطوات للعناية بالبشرة.

وأوضحت بيل أن الماء يساعد فى الحفاظ على توازن الرطوبة للجسم والبشرة، كما يساعد أيضا فى عملية إزالة السموم فى جميع أنحاء الجسم، ويجب التأكد من شرب أكثر من 10 أكواب من الماء كل يوم، وذلك لمنع الإصابة بالجفاف.

ولحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ينبغى استعمال كريم حماية من الشمس بمعامل حماية SPF لا يقل عن 30، مع مراعاة تطبيقه بسخاء كل ساعتين، ويساعد التقشير على إزالة الجلد الباهت والميت، لذا فإن إضافة مقشر إنزيمى مرة واحدة فى الأسبوع إلى نظام العناية بالبشرة فى المنزل سيفعل المعجزات لبشرتك.

وتنصح بتقليل الماكياج خلال فصل الصيف وإضافة الكثير من مرطب الشفاه إلى الروتين اليومى للحفاظ على المسام نظيفة، كما ينبغى خلال فصل الصيف استخدام مرطب خفيف الوزن وغير دهنى بدلا من مستحضرات العناية الشتوية الغنية بالدهون.