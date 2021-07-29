صور - خلو الشوارع من المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

كيف تتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة؟

يجب الشرب كثيرا لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل بسبب الحرارة الشديدة ويصاب بالدوخة والتعب وفقدان التركيز، وفى أسوأ الأحوال قد يؤدى الحر الشديد إلى عدم انتظام ضربات القلب أو انهيار الدورة الدموية، ولتفادى ذلك يجب الإكثار من شرب الماء.

تجنب الوجبات الدهنية الثقيلة

لا يُستَحسَن تناول الوجبات الدهنية الثقيلة الساخنة فى الطقس الشديد الحرارة، لأنها تتعب الجسم، بل يُفَضَّل أكل الأغذية الخفيفة مثل: الفواكه والسلطة والخضار والجبن والسمك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

ينبغى تجنب أشعة الشمس المباشرة، ومن الأفضل البحث عن مناطق الظل أو الذهاب إلى مكان بارد جيد التهوية.