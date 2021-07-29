صور.. ظهور الحجامة فى أولمبياد طوكيو 2020

جدة - نرمين السيد - وظهرت "الحجامة" فى أولمبياد ريو دى جانيرو فى البرازيل قبل 5 سنوات من الآن وها هى تعود من جديد. وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن نجمى السباحة الأسترالى كايلى تشالمرز واليابانى أكيرا نامبا، شوهدت عليهما علامات "الحجامة" والتى هى عبارة عن بقع حمراء غريبة الشكل على ظهر الجسد. يذكر أن استخدام السباح الأسترالى شالمرز للحجامة جاء بعدما عانى من إجراء جراحة مؤلمة فى الكتف فى أواخر العام الماضى أثناء تحضيره لدورة الألعاب الأولمبية. وكان أسطورة السباحة الأمريكية، مايكل فيليبس كشف أثناء أولمبياد ريو أنه لجأ إلى "الحجامة"، قائلا: "أعمل بالحجامة قليلا قبل السباقات". ويعود تاريخ "الحجامة" إلى العصور القديمة فى الصين، كما كانت تستخدم من جانب المسلمين قبل أكثر من 1400 سنة.

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