آبل تطلق تحديثا لإصلاح ثغرة يوم الصفر

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة العالمية تحديثا أمنيا طارئا لمستخدمى آيفون وآيباد وMac، من أجل إصلاح تلك الثغرة.

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، أكدت آبل، أنها على علم بتقرير يفيد بأن العيب الأمنى ثغرة يوم الصفر، وجرى استغلالها بشكل نشط من طرف البعض لاختراق أجهزة آيفون وآيباد.

وتشير آبل إلى الثغرة الأمنية داخليًا باسم CVE-2021-30807، من خلال استغلال خطأ تلف فى الذاكرة يسمح بحقن برمجيات ضارة داخل أجهزة الضحايا.

تتعرض لها الأرض 12 أغسطس.. البحوث الفلكية يوضح ما هى زخات الشهب

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن المشكلة الأمنية، يطلق على هذه الاسم لكون مكتشف الثغرة لا يترك أى يوم يمر دون أن يستغله فى هجمات، ويكون فى سباق مع الزمن لاختراق أكبر عدد ممكن من الأجهزة المعيبة، قبل اكتشاف الثغرة وإطلاق تصحيح لها، مما يسدد المنفذ الذى سهل عملية الهجوم للمخترق.