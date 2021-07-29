فيديو - غرائب وعجائب مهرجان الأفاعى فى الهند

جدة - نرمين السيد - شارك عدد كبير من الهنود فى احتفالات مهرجان الأفاعى، والذى يقام سنويًا بمشاركة عدد كبير من أبناء الهند وبعض بعض القاطنين فى الدول الآسيوية حيث يعرف لديهم بيوم "الأفاعى المقدس".





وتتضمن فاعليات المهرجان الرقص مع الثعابين فى الشوارع، واستعراض أحجامها وألوانها وأنواعها المختلفة على أجسادهم العارية دون الخوف منها.

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