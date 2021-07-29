صور- ياسمين صبرى تخطف الأنظار بفساتين مميزة

جدة - نرمين السيد - وشاركت صبرى، مجموعة من تصاميم لفساتينها خلال جولتها الترفيهية خارج مصر استمتاعا بإجازة الصيف.

وظهرت فى الصور بفساتين طويل متعدد الألوان، مع تسريحة شعر انسيابية، وعدد من الإكسسوارات البسيطة ذات القيمة العالية، مع شنطتى يد الأولى كانت برتقالية والأخرى باللون الأصفر.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان مسلسل "فرصة تانية"، والذى عرض خلال ماراثون رمضان 2020، وشاركها فى البطولة أحمد مجدى، وأيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبدالغنى، و‏سارة الشامى، ومحمد أبو داوود، وأحمد شامى، ونهال عنبر.