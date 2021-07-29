باللون الزهرى.. فساتين سهرة تناسب أجواء صيف 2021 

جدة - نرمين السيد - يعد الزهرى من الألوان المميزة التى تحرص على ارتدائها العديد من السيدات، ولهذا اختارت أشهر خطوط الموضة العالمية هذا اللون ليعبر عن جمال المرأة وأنوثتها خلال صيف 2021 بعدد من التصاميم الجميلة والمميزة.





وجاءت أغلب هذه التصاميم بقصات واسعة وبأسلوب الكلوش، مع قصة الصدر الجريئة والثنيات العريضة البارزة من أسفل التصميم للحصول على إطلالة ملفتة. صور- ملابس المحجبات فى صيف 2021 كما اعتمدت أغلب هذه الفساتين على تصاميم من التول الشفاف الطويل، الذى يبرز الكثير من أنوثة من يرتديه.

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