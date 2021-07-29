الصين تطلق القمر الصناعى تيانهوى 1-04 بنجاح



جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق القمر الصناعى بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دى ونجح فى دخول المدار المخطط، وكانت عملية الإطلاق هى المهمة الـ381 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

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