صور- قط نادر بـ 4 آذان

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جدة - نرمين السيد - القط يدعى "أصلان" ولد بـ4 آذان، كان يعيش داخل ورشة لإصلاح السيارات العام الماضى.
وروت سواتى كوماندورى، متبنية القط التى تبلغ من العمر 41 عامًا، تفاصيل عثورها على هذا القط، قائلة: "تلقيت مكالمة تفيد بإنقاذ 14 قطة صغيرة، وعندما ذهبت لأخذ القطط الجديدة إلى الملجأ، وجدت قط صغير بأربع أذان، وهذا ولادة وطفرة نادرة لم أشاهدها من قبل فى أيا من فصيلة القطط".
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مؤكدة أن القط اجتماعى للغاية، يحب الذهاب للتنزه ويصر على تذوق كل شىء، وإذا لم يعط ما يريد من الطعام فإنه يسرقه ويهرب، وأنا سعيدة للغاية لأننى حظيت بامتياز العناية به".
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