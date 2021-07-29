صور- معرض فنى للكلاب فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - المعرض يتكون من عدد كبير من اللوحات الفنية لكلاب تنحدر من سلالات عريقة، ومن بين هذه اللوحات أعمال بمجسم ثلاثى الأبعاد بالحجم الحقيقى.
والغريب فى الأمر أن جمهور معرض الكلاب المستهدف ليسوا فقط متذوقى الفن وإنما أيضاً كلابهم، التى من أجلها تم وضع معظم الأعمال الفنية فى مستوى منخفض ليلائم نظر الكلب بحيث يتمكن من إمتاع عينيه بلوحات فنية متقنة لـ"شخصيات عريقة من أبناء جلدته".
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