عشيقة ملك إسبانيا السابق تتهمه بالتحرش

جدة - نرمين السيد - تم رفع دعوى التحرش والمراقبة غير القانونية فى ديسمبر من قبل محامين يمثلون كورينا لارسن، سيدة الأعمال الدنماركية - الألمانية، والمعروفة بعلاقتها بالملك السابق، وفقًا لمصادر قانونية.

وتطلب لارسن فى الدعوى أمرًا قضائيًا بمنع الملك الفخرى لـ إسبانيا من الاتصال بها أو ملاحقتها أو التشهير بها أو الاقتراب من مسافة 150 مترًا.

يذكر أن العلاقة بين كورينا لارسن وملك إسبانيا الفخرى ظهرت للعلن نتيجة حادث تعرض له خوان كارلوس فى بوتسوانا عام 2012، حيث كان كلاهما فى رحلة صيد سفارى، ما أضر بسمعة الملك وكان أحد الأسباب وراء قراره المفاجئ بالتنازل عن العرش فى عام 2014.

وتتهم لارسن فى ادعائها، خوان كارلوس، بالمراقبة السرية والعلنية التى يُزعم أنها نفذت من قبل ضباط من أجهزة المخابرات الإسبانية CNI فى لندن، حيث تعيش، وفى مونت كارلو، حيث لديها منزل آخر.

ووفقًا للادعاء، وقعت هذه الأحداث من عام 2012. ويطلب لارسن مبلغًا غير محدد كتعويض عن الأضرار.