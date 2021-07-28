خاصية خرائط سناب شات تبدأ اقتراح أماكن للزيارة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع إلى أن خاصية (سناب ماب) يستخدمها أكثر من 250 مليون شخص لمعرفة أماكن أصدقائهم حول العالم، موضحا أن توصيات الأماكن التى ستقترحها الخاصية تستند إلى عوامل مثل الموقع الحالى للمستخدم ونشاط الأصدقاء على الخريطة ونوع الأماكن التى قام بحفظها كمفضلات.

ونقل الموقع عن متحدث باسم شركة "سناب" المالكة للتطبيق، قوله إن هذه الخوارزمية الجديدة تعمل على تمييز (سناب ماب) كمنصة اكتشاف شخصية للمستخدمين، وهى أول ميزة من نوعها لـ سناب شات.