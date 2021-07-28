صور.. ملكات جمال فوق الستين

جدة - نرمين السيد - وقالت كيمبرلى جيدى بعد الفوز: "صورتى عن نفسى تغيرت، لأنى أشعر أن ثمة جمالا فى التجاعيد وأشعر أن هناك الكثير الذى يمكن قوله عن كونى امرأة ناضجة".

وشملت مسابقة جمال الكبار للنساء، سيدات بين 60 و75 عاما، وضمت الاستعراض بالعصا والرقص الشرقى وأداء أغنية لى جرينوود "براود تو بى آن أمريكان" أو (فخور أن أكون أمريكيا) وتمرين الضغط بذراع واحدة.

وخلافا لمسابقات النساء الأصغر سنا، لم تكن هناك فقرة ارتداء ملابس البحر.

واحتفلت فيفيان كلاينواتشر الفائزة بمسابقة 1991 بعيد ميلادها المئة فى مسابقة هذا العام، ولوحت للحضور بينما تلقت باقة من الزهور، وكتب على وشاحها "100 وفاتنة".