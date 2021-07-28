رغم مرور 40 عاما .. عرض شريحة من كعكة زفاف ديانا وتشارلز فى مزاد

جدة - نرمين السيد - والشريحة المعروضة للبيع هى من كعكة زفاف تشارلز وديانا، التى كانت مكونة من 5 طبقات، ومزينة بشعار ملكى.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القطعة التى ستعرض للبيع فى مزاد، كانت من نصيب مويرا سميث، إحدى موظفات الملكة الأم، وقد منحت لها بعد حفل الزفاف الذى أقيم سنة 1981، علما أن أبعادها تبلغ 8 فى 7 إنشات.

واحتفظت عائلة مويرا بقطعة الحلوى حتى عام 2008، حيث اشتراها جامع التحف الذى سيعرضها فى مزاد يقام بمدينة سيرنسيستر.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإنه من المتوقع أن تباع شريحة الحلوى مقابل 500 جنيه إسترلينى.

ووصف خبير المقتنيات الملكية قطعة الحلوى بأنها "تذكار غريب وفريد من نوعه"، وقال مازحا: "لا أوصى أحدا بتناولها".

جدير بالذكر أن القطعة الخاصة بكعكة زفاف تشارلز وديانا قد صمدت أكثر من زواجهما، حيث انفصل الزوجان فى عام 1996.