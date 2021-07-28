بيتزا مجانية للأبد.. مكافأة بطلة الهند فى أولمبياد طوكيو 2020

جدة - نرمين السيد - واحتلت تشانو المركز الثانى بمنافسات وزن 49 كيلوجراما يوم السبت الماضى، مانحة الهند الميدالية الوحيدة لها بألعاب طوكيو حتى الآن. ومنذ فوزها، تعهدت سلسلة دومينوز بيتزا بمنح الرباعة (26 عاما) بيتزا مجانية للأبد بينما قالت سلسلة "آي.إن.أو.إكس" للعرض السينمائى يوم الأربعاء، إن تشانو لن يتعين عليها دفع ثمن أى تذكرة لمشاهدة الأفلام. وطالب مشجعون من الهند عبر موقع "تويتر" بإنتاج فيلم عن حياة تشانو الفائزة أيضا بميداليات ببطولة العالم وبألعاب الكومنولث.

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